CNN: ЦРУ помогло Украине подготовить операцию в Белоруссии

В ЦРУ США оказали помощь украинским властям в подготовке операции, следствием которой стало задержание 33 граждан России на территории Белоруссии в 2020 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

По версии издания, США выделили украинцам деньги, а также обеспечили техподдержку и необходимые консультации.

Собеседники CNN заявили, что двое из задержанных на тот момент россиян были свидетелями запуска ракеты, которой якобы был сбит Boeing на Украине в 2014 году. Ещё четверых на Украине считают ответственными за крушение своего военного самолёта и гибель 70 человек на борту.

Предполагается, что при подготовке операции спецслужбы из Украины представились российской ЧВК и предложили гражданам России $5 тыс. в месяц за охрану нефтяного производства в Венесуэле.

В то же время один из американских чиновников назвал эти сведения ложью, отметив, что они могут быть попыткой переложить ответственность за проваленную операцию на спецслужбы США.

В Минской области 29 июля 2020 года была задержана группа россиян — 33 человека, — по подозрению в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии.

14 августа Белоруссия передала России 32 человека, а ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.