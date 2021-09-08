AP: студенты Дартмута будут проходить тесты на COVID-19 минимум раз в неделю

Студентов Дартмутского колледжа обязали проходить тестирование на наличие COVID-19 не реже одного раза в неделю.

Об этом сообщает Associated Press.

Всех прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции будут дополнительно проверять на наличие COVID-19 еженедельно, а непривитых студентов — дважды в неделю. В случае вспышки пандемии в Дартмуте намерены использовать теннисный центр на территории кампуса в качестве изолятора.

Занятия в Дартмутском колледже начинаются 13 сентября.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее заявил, что доля привитых от коронавируса российских студентов превысила 12%.

Говоря о готовности высших учебных заведений страны к новому учебному году, он отметил, что 98% из них обычно начинают работу вовремя.