AP: студенты Дартмута будут проходить тесты на COVID-19 минимум раз в неделю
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Всех прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции будут дополнительно проверять на наличие COVID-19 еженедельно, а непривитых студентов — дважды в неделю. В случае вспышки пандемии в Дартмуте намерены использовать теннисный центр на территории кампуса в качестве изолятора.
Занятия в Дартмутском колледже начинаются 13 сентября.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее заявил, что доля привитых от коронавируса российских студентов превысила 12%.
Говоря о готовности высших учебных заведений страны к новому учебному году, он отметил, что 98% из них обычно начинают работу вовремя.