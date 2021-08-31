Фальков назвал долю привитых от COVID-19 студентов в России

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что доля привитых от коронавируса российских студентов превысила 12%.
Фальков назвал долю привитых от COVID-19 студентов в России
  • AFP

Об этом он сообщил в эфире НТВ.

«Ситуация обусловлена тем, что у нас были каникулы. Часть студентов — уже не студенты, выпустились в начале учебного года. Кто-то поступил сейчас. Поэтому в целом, если по России брать, эти цифры больше 12%», — сказал министр.

В то же время, говоря о готовности высших учебных заведений страны к новому учебному году, он отметил, что 98% из них обычно начинают работу вовремя.

«При этом по закону у любого вуза есть право на два месяца сдвинуть начало учебного года. В абсолютном большинстве случаев такой необходимости нет», — заключил Фальков.

Газета «Взгляд» ранее сообщала, что в Москве в сентябре состоится второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание».

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