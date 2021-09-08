В СМИ назвали членов правительства Афганистана, находящихся под санкциями СБ ООН

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Большая часть новых членов правительства Афганистана, которое было сформировано радикальным движением «Талибан»*, находятся в санкционных списках СБ ООН.
В СМИ назвали членов правительства Афганистана, находящихся под санкциями СБ ООН
  • Reuters
  • © Stringer

Об этом сообщает The Hindustan Times.

В издании отметили, что из 33 членов нового правительства республики большая часть их часть находится под санкциями ООН. 

Так, например, новоизбранный глава МВД Сиражуддин Хаккани объявлен в розыск ФБР: за информацию, которая поспособствует его поимке, в ведомстве готовы заплатить $5 млн. 

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который назначен исполняющим обязанности премьера Афганистана, является близким соратником главного основателя «Талибана» Мохаммада Омара. 

Примечательно, что многие из новых членов правительства республики занимали эти посты ранее, когда талибы управляли Афганистаном в 1990-е годы.

В СБ ООН 21 сентября 2021 года планируется провести заседание, на котором дипломаты решат вопрос о продлении специального режима, позволяющего части талибов избегать введённых против них ограничительных мер.

Движение «Талибан» 7 сентября объявило состав нового правительства.

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана отказался признать новую власть.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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