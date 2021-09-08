Спецпосланник США по Ирану посетит Москву
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.
«Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнёрами по ядерной программе Ирана», — говорится в публикации.
Как подчёркивается, в ходе переговоров также планируется обсудить необходимость быстрого достижения и реализации договорённости о взаимном возвращении к соблюдению СВПД.
Ранее в МИД России сообщили, что обеспокоены текущей ситуацией с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и призвали стороны вернуться к переговорам.