Das Erste: Еврокомиссия призвала оштрафовать Польшу за притеснение судей

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Еврокомиссия призвала оштрафовать Польшу за ограничение свободы судов, соответствующий иск подан в Европейский суд. Об этом сообщает телеканал Das Erste.
Das Erste: Еврокомиссия призвала оштрафовать Польшу за притеснение судей
  • Reuters

По данным телеканала, денежное взыскание по данному делу может составить шестизначную сумму.

Как отмечается, причиной конфликта послужила деятельность дисциплинарной палаты польского Верховного суда, которая наказывает должностных лиц, осуществляющих правосудие.

Уточняется, что ЕК потребовала ликвидировать эту структуру ещё раньше и выдвинула Польше ультиматум, срок которого закончился в середине августа.

Европейский суд постановил, что дисциплинарная палата нарушает правовые нормы ЕС, «подрывает гарантии независимости и беспристрастности».

Подробнее — в материале ИноТВ.

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