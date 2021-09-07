Чавушоглу призвал мир не спешить признавать власть талибов в Афганистане

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призывает страны мира не торопиться с признанием власти радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
Чавушоглу призвал мир не спешить признавать власть талибов в Афганистане
  • Reuters

«Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом», — передаёт его заявление Интерфакс.

Чавушоглу подчеркнул, что новое правительство республики должно быть инклюзивным, а женщины, как и представители этнических меньшинств, должны будут получить в нём ответственные государственные посты.

Кроме того, Турция продолжает переговоры с талибами по вопросам возобновления работы аэропорта Кабула, где всё ещё находятся турецкие дипломаты.

Ранее талибы объявляли, что Россия, Китай, Турция и Иран приглашены на объявление состава правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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