Богданов встретился с директором европейского департамента МИД Саудовской Аравии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с директором европейского департамента МИД Саудовской Аравии Султаном бен Хузеймом.
Богданов встретился с директором европейского департамента МИД Саудовской Аравии
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы, в которой также участвовал посол Саудовской Аравии в Москве А. Аль-Ахмед, были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-саудовских отношений, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне».

В МИД сообщили, что «проведён также углублённый обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи скорейшего урегулирования военно-политического и гуманитарного кризиса в Йемене».

«В тот же день развёрнутые консультации с Султаном бен Хузеймом провёл спецпредставитель министра иностранных дел Российской Федерации по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России А.А. Кинщак», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом аль-Ахмедом.

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