В США отчитались о ходе восстановительных работ после урагана «Ида»

Спустя неделю после урагана «Ида», обрушившегося на побережье США, компания — оператор электросетей Entergy восстановила подачу электроэнергии для 511 тыс. потребителей, которые остались без света.

«Спустя восемь дней с момента прихода одного из самых разрушительных ураганов в истории Соединённых Штатов была возобновлена подача энергии для более чем половины из 948 тыс. потребителей, которые остались без электричества», — говорится в официальном заявлении компании.

Согласно данным Entergy, подачу электроэнергии удалось восстановить для 46% жителей в штате Луизиана, при этом жителей его самого густонаселённого города — Нового Орлеана обеспечили электричеством в полном объёме.

В то же время, как отмечают в компании, более 1,2 тыс. км электросетей до сих пор не функционируют, компания надеется полностью восстановить свою работу к 29 сентября.

Глава компании Entergy Louisiana Филипп Мэй ранее заявлял, что работы по восстановлению электроснабжения в наиболее пострадавших от урагана «Ида» районах Луизианы могут быть завершены к концу месяца.