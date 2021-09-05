AP: Луизиана может на месяц остаться без электричества из-за урагана «Ида»

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Работы по восстановлению электроэнергии в наиболее пострадавших от урагана «Ида» районах Луизианы могут быть завершены к концу месяца, заявил глава компании Entergy Louisiana Филипп Мэй.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам собеседника издания, в результате стихии было повреждено или разрушено более 22 тыс. опор ЛЭП, более пяти тыс. трансформаторов вышли из строя. В компании рассчитывают завершить восстановительные работы до 29 сентября.

В Белом доме ранее уведомили о намерениях президента США Джо Байдена посетить 7 сентября штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавшие от последствий урагана «Ида». Также 10 сентября Байден выступит с речью в Новом Орлеане и расскажет о принимаемых администрацией мерах по ликвидации последствий урагана.

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