Байден посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий урагана «Ида»

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Президент США Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавшие от последствий урагана «Ида».
Байден посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий урагана «Ида»
  • Reuters

«Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл (штат Нью-Джерси) и Куинс (г. Нью-Йорк), чтобы оценить ущерб, нанесённый ураганом «Ида», — приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Также 10 сентября Байден выступит с речью в Новом Орлеане, где он расскажет о принимаемых администрацией мерах по ликвидации последствий урагана.

Ранее сообщалось, что число людей, погибших от последствий урагана «Ида» на северо-востоке США, возросло до 46.

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