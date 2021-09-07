СМИ: Лондон поставил Парижу ультиматум в связи с миграционным кризисом

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Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что Лондон откажется от предоставления обещанной Парижу ранее финансовой помощи в случае, если французские пограничники и береговая охрана не начнут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов достичь берегов Соединённого Королевства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Прити Пател для The Times.

«Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не увидели», — сказала она.

Власти Великобритании ранее пообещали Франции выделить около 75 млн долларов за двукратное увеличение морских патрулей в Ла-Манше, где чаще всего мигранты пересекают морскую границу Соединённого Королевства.

В мае главы МИД Великобритании и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией.

Глава МВД Британии Прити Патель ранее подписала с Францией соглашение в рамках сокращения потока мигрантов на территорию государства. 

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