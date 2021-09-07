СМИ: Лондон поставил Парижу ультиматум в связи с миграционным кризисом
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Прити Пател для The Times.
«Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не увидели», — сказала она.
Власти Великобритании ранее пообещали Франции выделить около 75 млн долларов за двукратное увеличение морских патрулей в Ла-Манше, где чаще всего мигранты пересекают морскую границу Соединённого Королевства.
В мае главы МИД Великобритании и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией.
Глава МВД Британии Прити Патель ранее подписала с Францией соглашение в рамках сокращения потока мигрантов на территорию государства.