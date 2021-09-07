Пушков дал совет Зеленскому о том, как добиться встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский должен определиться с темами для разговора на встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным, прежде чем обвинять Москву в поисках отговорок, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков дал совет Зеленскому о том, как добиться встречи с Путиным
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

В комментарии газете «Взгляд» он отметил, что российский государственный лидер неоднократно говорил о готовности провести переговоры с Зеленским.

«Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», — пояснил Пушков.

Он отметил, что вместо этого власти Киева настаивают на рассмотрении вопросов, которые, по мнению Пушкова, обсуждать бессмысленно. 

«Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт», — подчеркнул собеседник издания.

В заключение он акцентировал внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» ранее высказался о возможности встречи лидеров России и Украины.

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