В МИД Великобритании осудили военный переворот в Гвинее

Великобритания осуждает военный переворот в Гвинее и призывает мятежников освободить из-под стражи президента страны Альфа Конде. Соответствующая информация опубликована на сайте британского МИД.

«Правительство Великобритании присоединяется к Экономическому сообществу стран Западной Африки, Африканскому союзу, ООН, Евросоюзу и другим партнёрам, которые осудили отстранение от власти силой президента Гвинеи Альфа Конде», — говорится в сообщении.

В британском МИД призвали «немедленно освободить президента и начать всесторонний мирный диалог по снижению напряжённости, предотвращению дальнейшего насилия и приверженности демократическим принципам, включая верховенство права».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что китайские власти требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфа Конде.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.

Он призвал всех участников данных событий соблюдать верховенство закона.