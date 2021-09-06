В МИД Великобритании осудили военный переворот в Гвинее

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Великобритания осуждает военный переворот в Гвинее и призывает мятежников освободить из-под стражи президента страны Альфа Конде. Соответствующая информация опубликована на сайте британского МИД.
В МИД Великобритании осудили военный переворот в Гвинее
  • globallookpress.com

«Правительство Великобритании присоединяется к Экономическому сообществу стран Западной Африки, Африканскому союзу, ООН, Евросоюзу и другим партнёрам, которые осудили отстранение от власти силой президента Гвинеи Альфа Конде», — говорится в сообщении.

В британском МИД призвали «немедленно освободить президента и начать всесторонний мирный диалог по снижению напряжённости, предотвращению дальнейшего насилия и приверженности демократическим принципам, включая верховенство права».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что китайские власти требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфа Конде.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.

Он призвал всех участников данных событий соблюдать верховенство закона.

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