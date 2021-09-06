Власти США окажут помощь штату Нью-Йорк из-за урагана «Ида»
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Как отмечается, Байден объявил, что на территории штата «произошло крупное стихийное бедствие», и распорядился оказать дополнительное содействие местным властям в проведении восстановительных работ в ряде округов, а также пострадавшим от удара стихии районам города Нью-Йорк.
В заявлении уточняется, что помощь может включать в себя гранты на временное жильё и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причинённого незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавшие от последствий урагана «Ида».