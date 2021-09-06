РУСАЛ готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении компании.

«В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, РУСАЛ сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики.

Уточняется, что РУСАЛ тесно сотрудничает с посольством России в Гвинее.

6 сентября в Министерстве иностранных дел России призвали россиян воздержаться от поездок в Гвинею в связи с осложнением политической обстановки. Также в ведомстве отметили, что российских граждан, пострадавших в результате захвата власти в стране мятежниками, нет.