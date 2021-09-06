Госдеп осудил задержание зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа»

Госдеп осудил задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа»* Наримана Джелялова.

«Соединённые Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова и по меньшей мере 45 других крымских татар», — говорится на сайте Госдепа.

США призвали российские власти освободить всех задержанных.

«Как Соединённые Штаты подтвердили на саммите «Крымская платформа» 23 августа, Крым — это Украина и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавили в ведомстве.

5 сентября источник издания «Крыминформ» сообщил, что несколько сторонников крымско-татарского меджлиса задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода.

В числе задержанных Нариман Джелялов.

«Оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела производились в субботу, 4 сентября. Были задержаны пять человек, в том числе Джелялов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказал источник.

В начале июня Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии находящегося на Украине главу «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова по делу о массовых беспорядках в 2014 году.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).