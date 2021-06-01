ВС Крыма заочно приговорил лидера «Меджлиса» к шести годам колонии

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Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии находящегося на Украине главу «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова по делу о массовых беспорядках в 2014 году.
ВС Крыма заочно приговорил лидера «Меджлиса» к шести годам колонии
  • РИА Новости

«Суд приговорил Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным с назначением наказания... в виде шести лет лишения свободы в исполнительной колонии общего режима», — цитирует Интерфакс судью.

Также ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год и 200 часов обязательных работ. 

Защита намерена обжаловать приговор.

Чубаров признан виновным в организации сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества беспорядков в Симферополе незадолго до референдума, по результатам которого полуостров вошёл в состав России.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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