В Иране заявили, что Макрон предложил пересмотреть отношения двух стран

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Пресс-служба президента Ирана сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Ибрагимом Раиси предложил пересмотреть характер отношений двух стран.

«Макрон в ходе разговора с Раиси указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией и заявил о необходимости пересмотреть отношения двух стран», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Нужно заново приложить усилия на основе новых подходов в отношениях двух стран в политической, экономической и культурной сферах, а также в области регионального сотрудничества», — приводятся в нём слова Макрона.

Ранее Иран и Китай заявили о сотрудничестве по ситуации в Афганистане.

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