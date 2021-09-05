В Иране заявили, что Макрон предложил пересмотреть отношения двух стран

Пресс-служба президента Ирана сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Ибрагимом Раиси предложил пересмотреть характер отношений двух стран.

«Макрон в ходе разговора с Раиси указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией и заявил о необходимости пересмотреть отношения двух стран», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Нужно заново приложить усилия на основе новых подходов в отношениях двух стран в политической, экономической и культурной сферах, а также в области регионального сотрудничества», — приводятся в нём слова Макрона.

Ранее Иран и Китай заявили о сотрудничестве по ситуации в Афганистане.