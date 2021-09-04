Иран и Китай заявили о сотрудничестве по ситуации в Афганистане

Главы МИД Ирана и Китая Амир Абдоллахиан и Ван И в ходе телефонных переговоров обсудили необходимость тесного сотрудничества по мирному восстановлению Афганистана после прихода талибов* в власти в республике.

«КНР и Иран должны укреплять связи и координацию, чтобы играть конструктивную роль в достижении ... мирного восстановления Афганистана», — приводит Интерфакс сообщение китайского МИД.

В свою очередь, Ван И надеется, что новое афганское правительство «полностью дистанцируется от террористических организаций, а также установит хорошие отношения со всеми странами».

Ранее стало известно, что одной из главных тем на министерской встрече по Афганистану будет обсуждение требований к «Талибану».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.