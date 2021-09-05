Посольство России в Гвинее оценило обстановку в Конакри

В посольстве России в гвинейской столице Конакри прокомментировали ситуацию в городе после военного мятежа.

«От российских граждан тревожных сообщений не поступало», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Он отметил, что на территории Гвинеи находятся около 500 российских граждан.

«Российское посольство расположено далеко от центра города — примерно в 10 км от него, в квартале Матам. В районе посольства России наблюдается спокойная обстановка», — добавил он.

В воскресенье, 5 сентября, вооружённые повстанцы во главе с полковником Мамади Думбуя задержали президента Гвинеи Альфу Конде. В своём обращении к гражданам Гвинеи Думбуя заявил об аресте президента, роспуске законодательных органов, закрытии границ, а также об отмене действующей Конституции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить президента Гвинеи.