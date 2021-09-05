AP: аэропорт Кабула возобновил часть внутренних рейсов

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Международный аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов, сообщает Associated Press.
AP: аэропорт Кабула возобновил часть внутренних рейсов
  • Reuters

Отмечается, что в воздушной гавани было совершено несколько внутренних рейсов, но международные полёты ещё не обслуживаются.

Кроме того, несколько стран, такие как Катар и Бахрейн, привозили в республику гуманитарные грузы.

Уточняется, что в аэропорту нет радаров, поэтому полёты ограничены дневным светом для обеспечения визуальной посадки.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту столицы Афганистана.

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