AP: аэропорт Кабула возобновил часть внутренних рейсов
- Reuters
Отмечается, что в воздушной гавани было совершено несколько внутренних рейсов, но международные полёты ещё не обслуживаются.
Кроме того, несколько стран, такие как Катар и Бахрейн, привозили в республику гуманитарные грузы.
Уточняется, что в аэропорту нет радаров, поэтому полёты ограничены дневным светом для обеспечения визуальной посадки.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту столицы Афганистана.