Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула
- Reuters
«Вчера был положительный сигнал, что опять можно летать в аэропорт Кабула, в том числе в целях медицинского обеспечения», — приводит ТАСС слова Меркель.
Она также вновь выразила уверенность, что с представителями движения «Талибан»* «нужно говорить», в том числе для эвакуации нуждающихся.
Ранее канцлер Германии заявила о готовности ФРГ оказывать техническую помощь в работе аэропорта в Кабуле.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.