Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула

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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту столицы Афганистана.
Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула
  • Reuters

«Вчера был положительный сигнал, что опять можно летать в аэропорт Кабула, в том числе в целях медицинского обеспечения», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она также вновь выразила уверенность, что с представителями движения «Талибан»* «нужно говорить», в том числе для эвакуации нуждающихся.

Ранее канцлер Германии заявила о готовности ФРГ оказывать техническую помощь в работе аэропорта в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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