Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в аэропорту столицы Афганистана.

«Вчера был положительный сигнал, что опять можно летать в аэропорт Кабула, в том числе в целях медицинского обеспечения», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она также вновь выразила уверенность, что с представителями движения «Талибан»* «нужно говорить», в том числе для эвакуации нуждающихся.

Ранее канцлер Германии заявила о готовности ФРГ оказывать техническую помощь в работе аэропорта в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.