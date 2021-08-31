Меркель: Германия готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности ФРГ оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле.

«В эти дни «Талибан»* переносит своё присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнёт действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать тут техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь», — приводит Интерфакс слова Меркель.

Она отметила, что переговоры с талибами ведутся для того, чтобы вывезти беженцев и оказать гуманитарную помощь.

По её словам, «это отличается от дипломатического признания».

26 августа Минобороны Германии сообщило, что завершило эвакуацию из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.