Фронт сопротивления талибам в Афганистане назвал условие прекращения боёв
- Reuters
«Фронт национального сопротивления готов немедленно прекратить войну... если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе», — написал Масуд в своём Facebook-аккаунте.
Он также выразил надежду на проведение встречи с учёными и реформаторами.
Ранее Масуд сообщал, что прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если движение «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.