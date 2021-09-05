Фронт сопротивления талибам в Афганистане назвал условие прекращения боёв

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд назвал условие для прекращения боёв против радикального движения «Талибан»* в Панджшере.

«Фронт национального сопротивления готов немедленно прекратить войну... если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе», — написал Масуд в своём Facebook-аккаунте.

Он также выразил надежду на проведение встречи с учёными и реформаторами.

Ранее Масуд сообщал, что прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если движение «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.