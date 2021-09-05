«Талибан» приказал афганским студенткам носить никабы в университете

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«Талибан»* обязал женщин, обучающихся в частных университетах, во время занятий носить никаб. Об этом сообщает France 24.
«Талибан» приказал афганским студенткам носить никабы в университете
  • Reuters

«Женщины, посещающие частные афганские университеты, должны носить халат абая и никаб (головной убор, закрывающий большую часть лица с прорезью для глаз. — RT)», — информирует СМИ.

Кроме того, занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно для женщин, или хотя бы они должны быть разделены занавеской.

Талибы распорядились, чтобы в университетах создали отдельный вход для женщин, а также чтобы их лекции заканчивались на пять минут раньше, чем мужские, во избежание встречи на улицах.

Ранее исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявлял, что новая система образования предполагает раздельное обучение студентов и студенток в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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