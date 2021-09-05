Бывший президент ЮАР Зума выпущен из тюрьмы по медицинским показаниям
- AFP
Об этом сообщает южноафриканский портал News24.
Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы.
79-летний Зума был переведён 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция. В это время адвокаты Зумы подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям.
После заключения Зумы в тюрьму в стране начались беспорядки.