Бывший президент ЮАР Зума выпущен из тюрьмы по медицинским показаниям

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Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осуждённый на 15 месяцев тюремного заключения, условно-досрочно освобождён по состоянию здоровья.
Бывший президент ЮАР Зума выпущен из тюрьмы по медицинским показаниям
  • AFP

Об этом сообщает южноафриканский портал News24.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы.

79-летний Зума был переведён 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция. В это время адвокаты Зумы подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям. 

После заключения Зумы в тюрьму в стране начались беспорядки.

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