Президент ЮАР назвал беспорядки атакой на демократию

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал беспорядки в стране преднамеренным нападением на государственную демократию.
Президент ЮАР назвал беспорядки атакой на демократию
  • Reuters

Полный текст обращения президента опубликован на официальном сайте.

«Теперь ясно, что события прошлой недели были не чем иным, как преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. 
Конституционный строй нашей страны находится под угрозой», — утверждает Рамафоса.

Он отметил, что нынешняя нестабильность в ЮАР и подстрекательство к насилию нарушают Конституцию и направлены на нанесение вреда экономике и ослабление демократии. По мнению президента страны, инициаторы происходящего под предлогом политической обиды намеревались спровоцировать народное восстание. 

По последним данным, число жертв беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212. Они начались после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. 

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