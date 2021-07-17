Президент ЮАР назвал беспорядки атакой на демократию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал беспорядки в стране преднамеренным нападением на государственную демократию.

Полный текст обращения президента опубликован на официальном сайте.

«Теперь ясно, что события прошлой недели были не чем иным, как преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию.

Конституционный строй нашей страны находится под угрозой», — утверждает Рамафоса.

Он отметил, что нынешняя нестабильность в ЮАР и подстрекательство к насилию нарушают Конституцию и направлены на нанесение вреда экономике и ослабление демократии. По мнению президента страны, инициаторы происходящего под предлогом политической обиды намеревались спровоцировать народное восстание.

По последним данным, число жертв беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212. Они начались после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы.