В МИД Британии дали указания оставшимся в Афганистане британцам

МИД Великобритании призывает своих граждан, оставшихся в Афганистане, не направляться в район международного аэропорта Кабула из-за высокого риска террористической угрозы.

«Вероятность террористических атак, особенно в районе аэропорта, остаётся очень высокой», — сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что британским гражданам, остающимся в Афганистане, нужно тщательно взвесить риски при попытке покинуть республику.

«Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если вы сочтёте это безопасным», — советуют в ведомстве.

29 августа Минобороны Великобритании подтвердило завершение эвакуации граждан из Афганистана.

Позднее в британском МИД не исключили возобновления эвакуации из Афганистана.