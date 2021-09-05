В МИД Британии дали указания оставшимся в Афганистане британцам
- РИА Новости
«Вероятность террористических атак, особенно в районе аэропорта, остаётся очень высокой», — сказано в сообщении министерства.
Отмечается, что британским гражданам, остающимся в Афганистане, нужно тщательно взвесить риски при попытке покинуть республику.
«Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если вы сочтёте это безопасным», — советуют в ведомстве.
29 августа Минобороны Великобритании подтвердило завершение эвакуации граждан из Афганистана.
Позднее в британском МИД не исключили возобновления эвакуации из Афганистана.