В МИД Британии не исключили возобновления эвакуации из Афганистана

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб не исключил, что эвакуация из Афганистана может быть возобновлена в ближайшее время.

Как сообщает Sky News, Рааб сказал об этом в Катаре, где он находится с рабочим визитом.

«Я не думаю, что мы можем заявить уже что-то официально, но всё выглядит так, что это может произойти в определённый момент в ближайшем будущем», — заявил министр иностранных дел Великобритании.

При этом он отметил, что «это должно быть реализуемо и безопасно».

Ранее специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев сообщил, что из Афганистана могут быть эвакуированы более 200 этнических казахов.