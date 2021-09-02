В МИД Британии не исключили возобновления эвакуации из Афганистана
- Reuters
Как сообщает Sky News, Рааб сказал об этом в Катаре, где он находится с рабочим визитом.
«Я не думаю, что мы можем заявить уже что-то официально, но всё выглядит так, что это может произойти в определённый момент в ближайшем будущем», — заявил министр иностранных дел Великобритании.
При этом он отметил, что «это должно быть реализуемо и безопасно».
Ранее специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев сообщил, что из Афганистана могут быть эвакуированы более 200 этнических казахов.