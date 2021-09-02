В Казахстане рассказали о продолжении работы по эвакуации из Афганистана

Короткая ссылка
Специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев сообщил, что из Афганистана могут быть эвакуированы более 200 этнических казахов.
В Казахстане рассказали о продолжении работы по эвакуации из Афганистана
  • Pixabay

«Президент дал поручение вернуть этнических казахов на родину. Все ресурсы посольства Казахстана сейчас брошены на эту работу. Там порядка 13 установленных семей, это порядка 200 человек. Это по данным посольства Казахстана. Те, кто стоит на учёте. Цифра может возрасти», — приводит Tengrinews.kz слова Калиева.

Он отметил, что процесс потребует времени, так как необходимо предоставить документы, подтверждающие национальность.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить