В Казахстане рассказали о продолжении работы по эвакуации из Афганистана

Специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев сообщил, что из Афганистана могут быть эвакуированы более 200 этнических казахов.

«Президент дал поручение вернуть этнических казахов на родину. Все ресурсы посольства Казахстана сейчас брошены на эту работу. Там порядка 13 установленных семей, это порядка 200 человек. Это по данным посольства Казахстана. Те, кто стоит на учёте. Цифра может возрасти», — приводит Tengrinews.kz слова Калиева.

Он отметил, что процесс потребует времени, так как необходимо предоставить документы, подтверждающие национальность.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.