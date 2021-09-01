Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане

Французский лидер Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и её последствия для Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, лидеры выразили желание «совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе».

Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Пакистана в Москве Шафкат Али-хан обсудили ситуацию в Афганистане.