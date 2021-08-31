Замглавы МИД Моргулов и посол Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Отмечается, что «акцент в беседе сделан на афганской проблематике».
«Подтверждён взаимный настрой на уплотнение координации Москвы и Исламабада, прежде всего в рамках расширенной «тройки», в интересах стабилизации обстановки в Афганистане», — говорится в сообщении.
Как заявили в министерстве, «стороны подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по активизации российско-пакистанского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.