Замглавы МИД Моргулов и посол Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Пакистана в Москве Шафкат Али-хан провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «акцент в беседе сделан на афганской проблематике».

«Подтверждён взаимный настрой на уплотнение координации Москвы и Исламабада, прежде всего в рамках расширенной «тройки», в интересах стабилизации обстановки в Афганистане», — говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, «стороны подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по активизации российско-пакистанского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.