Jeune Afrique: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота
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По информации издания, в районе дворца президента страны Альфа Конде слышна стрельба.
Отмечается, что глава Гвинеи находится в настоящий момент в здании и его окружает личная охрана.
Предполагается, что за попыткой государственного переворота стоит командующий группой сил спецназа полковник Мамади Думбуя.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.
23 июля президента Гаити похоронили.