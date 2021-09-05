Jeune Afrique: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота

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Журнал Jeune Afrique сообщает о попытке государственного переворота в Гвинейской республике.
Jeune Afrique: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота
  • © Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici

По информации издания, в районе дворца президента страны Альфа Конде слышна стрельба.

Отмечается, что глава Гвинеи находится в настоящий момент в здании и его окружает личная охрана.

Предполагается, что за попыткой государственного переворота стоит командующий группой сил спецназа полковник Мамади Думбуя.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

23 июля президента Гаити похоронили.

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