Jeune Afrique: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота

Журнал Jeune Afrique сообщает о попытке государственного переворота в Гвинейской республике.

По информации издания, в районе дворца президента страны Альфа Конде слышна стрельба.

Отмечается, что глава Гвинеи находится в настоящий момент в здании и его окружает личная охрана.

Предполагается, что за попыткой государственного переворота стоит командующий группой сил спецназа полковник Мамади Думбуя.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

23 июля президента Гаити похоронили.