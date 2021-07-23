В Гаити похоронили убитого президента Жовенеля Моиза

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Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза завершились в городе Кап-Аитьен на севере республики.
В Гаити похоронили убитого президента Жовенеля Моиза
  • © Andres Martinez Casares
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, на церемонии присутствовали вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики.

Сообщается, что близ места проведения мероприятия прошли беспорядки. Правоохранительные органы распылили слезоточивый газ, были слышны выстрелы.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

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