В Панджшере заявили об освобождении провинции от талибов
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Панджшер полностью очистился от талибской* скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления, когда бежали и отступали», — указал он.
По его словам, многие из взятых в плен — иностранцы, большинство из них — пакистанцы.
В свою очередь, представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС, что талибы контролируют почти всю провинцию Панджшер.
«Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем», — сказал он.
Ранее силы сопротивления заявили о ликвидации 600 талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.