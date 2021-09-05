В Панджшере заявили об освобождении провинции от талибов

Представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти заявил, что бойцы выбили боевиков афганского радикального движения «Талибан»* из афганской провинции Панджшер.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Панджшер полностью очистился от талибской* скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления, когда бежали и отступали», — указал он.

По его словам, многие из взятых в плен — иностранцы, большинство из них — пакистанцы.

В свою очередь, представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС, что талибы контролируют почти всю провинцию Панджшер.

«Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем», — сказал он.

Ранее силы сопротивления заявили о ликвидации 600 талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.