Силы сопротивления Афганистана заявили о ликвидации 600 талибов

В Панджшере ликвидированы порядка 600 боевиков радикального движения «Талибан»*, заявил представитель Сил сопротивления в афганской провинции Фахим Дашти.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Около 600 террористов «Талибана» были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи талибов были захвачены или сдались», — написал Дашти.

Представители талибов ранее заявили о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер. По неподтверждённым данным, боевики вошли в Базарак (столица провинции Панджшер. — RT) и захватили здание администрации при столкновении с силами сопротивления.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.