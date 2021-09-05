Талибы заявили о захвате администрации провинции Панджшер

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Представители радикального движения «Талибан»* заявили о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер.

Об этом сообщает портал India Today.

По неподтверждённым данным, талибы вошли в Базарак (столица провинции Панджшер. — RT) и захватили здание администрации при столкновении с силами сопротивления.

В пятницу, 3 сентября, представитель «Талибана» Билал Карими заявил, что радикалы полностью контролируют Панджшер.

Фронт сопротивления и вице-президент Афганистана из администрации бежавшего из страны афганского лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который объявил себя президентом, позднее опровергли эти сведения. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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