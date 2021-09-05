Талибы заявили о захвате администрации провинции Панджшер
Об этом сообщает портал India Today.
По неподтверждённым данным, талибы вошли в Базарак (столица провинции Панджшер. — RT) и захватили здание администрации при столкновении с силами сопротивления.
В пятницу, 3 сентября, представитель «Талибана» Билал Карими заявил, что радикалы полностью контролируют Панджшер.
Фронт сопротивления и вице-президент Афганистана из администрации бежавшего из страны афганского лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который объявил себя президентом, позднее опровергли эти сведения.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.