Ополченцы опровергают информацию о захвате талибами провинции Панджшер

Фронт сопротивления и вице-президент Афганистана из администрации бежавшего из страны афганского лидера Ашрафа Гани Амрулла Салех, который объявил себя президентом, опровергают информацию о захвате «Талибаном»* провинции Панджшер.

Reuters

Об этом сообщает телеканал Shamshad News в Twitter. «Амрулла Салех и Фронт сопротивления отрицают падение Панджшера», — говорится в заявлении. Представитель талибов Билал Карими ранее сообщил, что они полностью контролируют Панджшер. По информации турецкого издания Yeni Şafak, в провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточённые бои. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.