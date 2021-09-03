Ополченцы опровергают информацию о захвате талибами провинции Панджшер
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Shamshad News в Twitter.
«Амрулла Салех и Фронт сопротивления отрицают падение Панджшера», — говорится в заявлении.
Представитель талибов Билал Карими ранее сообщил, что они полностью контролируют Панджшер.
По информации турецкого издания Yeni Şafak, в провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточённые бои.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.