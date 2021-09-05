Боррель заявил о необходимости переговоров ЕС и «Талибана»
- Reuters
Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить своё присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил о необходимости сделать выводы, чтобы избежать повторения ситуации, которая произошла в Афганистане, в других странах.
«Уровень нашего диалога будет зависеть от способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиям действий», — добавил Боррель.
Ранее Боррель рассказал о формате взаимодействия ЕС и «Талибана».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.