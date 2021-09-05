Боррель заявил о необходимости переговоров ЕС и «Талибана»

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости переговоров между ЕС и радикальным движением «Талибан»*.
Боррель заявил о необходимости переговоров ЕС и «Талибана»
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить своё присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил о необходимости сделать выводы, чтобы избежать повторения ситуации, которая произошла в Афганистане, в других странах.

«Уровень нашего диалога будет зависеть от способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиям действий», — добавил Боррель.

Ранее Боррель рассказал о формате взаимодействия ЕС и «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить