Nikkei: в Японии к декабрю введут цифровые паспорта вакцинации

Правительство Японии планирует к декабрю ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для местных жителей.

Об этом сообщает японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что официально правительство Японии объявит о таком решении в понедельник, 6 августа.

По данным издания, заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при кабинете министров, которое приступило к работе 1 сентября.

Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны намерены к концу сентября завершить вакцинацию от COVID-19 60% населения.