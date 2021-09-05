Nikkei: в Японии к декабрю введут цифровые паспорта вакцинации
Об этом сообщает японская деловая газета Nikkei.
Отмечается, что официально правительство Японии объявит о таком решении в понедельник, 6 августа.
По данным издания, заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при кабинете министров, которое приступило к работе 1 сентября.
Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны намерены к концу сентября завершить вакцинацию от COVID-19 60% населения.