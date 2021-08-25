Премьер Японии рассказал о планах по вакцинации населения от COVID-19

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны намерены к концу сентября завершить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 60% населения.

«К концу августа мы полностью вакцинируем почти половину населения, а к концу сентября — 60%. Это позволит нам приблизиться по этим показателям к Великобритании и США», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим премьер добавил, что властями страны в настоящее время рассматривается вопрос о включении в эту программу третьей, бустерной дозы.

По данным японского кабмина, на сегодняшний день в Японии первую дозу вакцины получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы — 54,1 млн (42,6%).

Ранее сообщалось, что правительство Японии введёт режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ещё в восьми префектурах в разных частях страны.

Академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.