В Японии введут режим ЧС из-за коронавируса ещё в восьми префектурах

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Правительство Японии введёт режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ещё в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
В Японии введут режим ЧС из-за коронавируса ещё в восьми префектурах
  • Reuters

«Что касается указанных восьми префектур, то в них наблюдается тенденция к росту числа случаев заболевания, и мы решили включить их в территорию, где действует режим ЧС», — цитирует ТАСС Нисимура.

По его словам, ограничения затронут префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо.

Министр уточнил, что в этих префектурах также наблюдается высокий процент занятых больничных коек и сильная нагрузка на систему здравоохранения.

После принятия решения о введении режима ЧС меры распространятся на 21 из 47 японских префектур.

13 августа сообщалось, что в Японии зафиксировали 20 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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