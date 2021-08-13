В Японии за сутки выявили свыше 20 тысяч случаев коронавируса

В Японии за минувшие сутки зафиксировали 20 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что впервые за всё время пандемии в стране данный показатель превысил отметку 20 тыс.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Японии достигло 1 109 913.

В общей сложности от коронавируса скончались 15 397 человек.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ни один спортсмен российской сборной не заболел коронавирусной инфекцией на летней Олимпиаде в Токио.