В Японии за сутки выявили свыше 20 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что впервые за всё время пандемии в стране данный показатель превысил отметку 20 тыс.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Японии достигло 1 109 913.
В общей сложности от коронавируса скончались 15 397 человек.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ни один спортсмен российской сборной не заболел коронавирусной инфекцией на летней Олимпиаде в Токио.