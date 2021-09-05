В США назвали причину захвата Афганистана талибами

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К захвату власти в Афганистане представителями радикального движения «Талибан»* привело неверие граждан в правительство, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Fox News.

«Я думаю, что одна из фундаментальных проблем — это коррупция в правительстве... само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя», — сказал Милли.

Американский военачальник отметил, что афганское правительство распалось гораздо раньше, чем того ожидали официальные лица.

«Распад афганской армии произошёл гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства», — добавил он.

В пятницу, 3 сентября, представитель «Талибана» Билал Карими заявил, что радикалы полностью контролируют Панджшер.

На следующий день талибы применили слезоточивый газ для разгона протестующих, вышедших на акцию защиты своих прав при новом правительстве.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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