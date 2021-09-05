SHAFAQ News: семеро полицейских погибли во время атаки ИГ в Ираке

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Семь сотрудников полиции погибли в ходе атаки боевиков «Исламского государства»* в Ираке.

Об этом сообщает издание SHAFAQ News.

По предварительным данным, террористы ИГ напали на правоохранителей в одной из деревень к северу от Багдада в провинции Киркук. Количество раненых не сообщается, однако известно о гибели по меньшей мере семи сотрудников иракской полиции.

Подъезд к населённому пункту заминирован, что осложняет прибытие подкрепления. Столкновения продолжаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил опасения в связи с активизацией деятельности террористической организации «Исламское государство» на территории Ирака и Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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