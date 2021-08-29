Макрон выразил опасение из-за активизации деятельности ИГ в Ираке и Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения в связи с активизацией деятельности террористической организации «Исламское государство»* на территории Ирака и Сирии.

«Сегодня я заверил Барзани в солидарности Франции — прежде всего в борьбе с ИГ, нашим общим врагом, который демонстрирует признаки возрождения своей активности в Ираке, а также в Сирии», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани.

Макрон заявил, что безопасность Ирака, Европы и Франции зависит в том числе и от борьбы с терроризмом.

Ранее французский лидер заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном»** об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.