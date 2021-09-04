В Болгарии выразили мнение, что Украина проиграет в войне с Россией
«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения», — приводит РИА Новости сообщение.
Читатели болгарской газеты «Факти» выразили предположение, что в случае конфликта России и Украины последняя продержится не более 12 часов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.