В Болгарии выразили мнение, что Украина проиграет в войне с Россией

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Читатели болгарской газеты «Факти» выразили предположение, что в случае конфликта России и Украины последняя продержится не более 12 часов.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения», — приводит РИА Новости сообщение.

Читатели болгарской газеты «Факти» выразили предположение, что в случае конфликта России и Украины последняя продержится не более 12 часов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.

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