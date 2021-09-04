В «Талибане» призвали США не пытаться поменять их культурные устои

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Представитель «Талибана»* Мохаммад Сохаил Шахин призвал Соединённые Штаты не пытаться изменить культурные устои талибов. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В «Талибане» призвали США не пытаться поменять их культурные устои
  • Reuters

«Мы не пытаемся изменить вашу (американскую. — RT) культуру, а вы не должны менять нашу культуру», —  заявил Шахин.

По его словам, вместо попыток изменения, нужно сосредоточиться на том, как можно конструктивно сотрудничать между обеими государствами.

Он также подчеркнул, что женщины в Афганистане в условиях нового правительстве не будут ущемлены в своих правах.

«Никаких проблем с их (женским. — RT) образованием и работой», — подытожил Шахин.

Ране В США заявляли, что рассчитывают на инклюзивность нового афганского правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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