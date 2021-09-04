В Госдепе сообщили число эвакуированных из Афганистана граждан

Более 120 тыс. человек эвакуированы из Афганистана, заявил первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

«Наши союзники и партнёры сыграли решающую роль в ... организации ... перевозки более 120 000 американцев, иностранных граждан и афганцев из Афганистана», — написал Шерман в своём Twitter-аккаунте.

Ранее в Госдепе заявили, что США сотрудничали с радикальным движением «Талибан»* по ряду вопросов, это взаимодействие может быть продолжено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.